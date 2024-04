Tokyo Revengers: un cosplay di Baji, fedelissimo all'originale

Fra i viaggi nel tempo di Takemichi e le sue lotte contro il sistema, Tokyo Revengers ha saputo dare nuova vita al genere yanki, quello dei delinquenti giapponesi. È così che Baji Keisuke si inserisce all'interno del filone narrativo: inizialmente traditore della Toman, diventa uno dei personaggi più amati da fan e cosplayer.

Nonostante sia uno dei veterani della Tokyo Manji Gang di Tokyo Revengers, Baji decide di allontanarsi da quest'ultima, tradendo Mikey e i suoi compagni per unirsi alla Valhalla, diventando ufficialmente nemico dei suoi vecchi comprimari. Tuttavia, dietro questa scelta si cela un intento benevolo che solo pochi riescono a comprendere appieno. Esploriamo insieme le profondità di questo personaggio enigmatico nella rivisitazione del cosplayer juncoser.

Il cosplay di Baji da Tokyo Revengers mostra il delinquente vestito con la tipica uniforme della Toman, una divisa nera con finiture dorate. All'interno della serie anime è possibile osservare il ragazzo con un look completamente differente, caratterizzato dal tipico bomber della Valhalla. Quando combatte, Baji tende a legare i suoi lunghi capelli nero corvino in una mezza coda, segno della sua intenzione a fare sul serio.

Da un lato, Baji è un ribelle senza paura che non esita a sfidare le convenzioni sociali e le regole non scritte delle gang. Tuttavia, dall'altro lato dimostra di essere un individuo profondamente legato ai suoi ideali e alla sua gang, disposto a sacrificare tutto per proteggere ciò in cui crede. La complessità del personaggio di Baji si manifesta anche nel suo rapporto con Mikey, il carismatico leader della Tokyo Manji Gang. La dinamica tra i due personaggi è intrisa di tensione, tradimento e, allo stesso tempo, di un profondo legame fraterno. Ne volete sapere di più? Vi lasciamo con le notizie su Tokyo Revengers 4.

