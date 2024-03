Tokyo Revengers: un cosplay di Baji, pronto a lottare per i suoi amici

Nella frenetica e intricata rete delle gang di Tokyo, emergere come una figura di spicco richiede più che solo muscoli e grinta. È qui che si insinua Keisuke Baji in Tokyo Revengers, una figura dal fascino oscuro e dalla determinazione incrollabile, che domina il mondo dei teppisti con una combinazione di forza bruta e astuzia.

La storia di Baji in Tokyo Revengers è dura e complessa e il cosplayer taryn_cosplay ha catturato al meglio l'essenza di questo personaggio, forte ma fragile, in una personalissima rivisitazione. Membro di spicco della Tokyo Manji Gang, Baji tradisce Mikey e i suoi amici per entrare nei Valhalla. Tuttavia, nessuno sa che questa scelta viene presa a fin di bene. Scopriamo insieme questo personaggio.

Il cosplay di Baji Keisuke da Tokyo Revengers rappresenta il personaggio in modo impeccabile. La sua immagine è un misto di ribellione e mistero, con quei capelli fluenti che sembrano catturare l'essenza della sua anima indomita. Non è solo la sua apparenza a renderlo unico, ma anche il suo carattere ardente e spietato che lo contraddistingue tra la folla. Il suo stile distintivo si riflette anche nei suoi abiti, nell'uniforme della gang che indossa con fierezza e nella sua giacca bomber bianca, impreziosita dal logo della Valhalla, la sua gang.

Sebbene possa sembrare il prototipo del cattivo ragazzo, Baji è in realtà un leale sostenitore della Tokyo Manji Gang, disposto a mettersi in gioco per proteggere i suoi ideali e coloro che ama. Il suo legame con la gang è così profondo che si sacrificherebbe senza esitazione per mantenere saldi gli obiettivi del gruppo e per difendere i suoi compagni. La sua astuzia lo rende una figura rispettata e temuta, sia tra gli amici che tra i nemici. Se vi è piaciuta questa rivisitazione, perché non dare un'occhiata a questo cosplay di Baji e Chifuyu da Tokyo Revengers?

Su Dandadan (Vol. 11) è uno dei più venduti di oggi.