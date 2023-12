Tokyo Revengers: un cosplay di Mikey al femminile, capo della Toman

Tokyo Revengers è un titolo unico e originale, responsabile per aver portato in auge il genere yanki, focalizzandosi sulla storia dei delinquenti giapponesi. Nella serie, però, il tutto viene reso particolarmente intrigante grazie all'aggiunta di elementi dai toni fantascientifici, come i viaggi nel tempo.

Uno dei punti di forza di Tokyo Revengers è la smisurata quantità di personaggi, ognuno con la propria personalità e storia, in cui potersi facilmente immedesimare. Da Takemichi, che da ragazzo senza alcuna prospettiva futura è riuscita a riprendere in mano la propria vita e a cambiarne le sorti (in senso letterale), fino ai ragazzi della Tokyo Manji Gang, uniti da un enorme affetto fraterno. Ammiriamo insieme il loro capo in questa rivisitazione originale della cosplayer thevhenix.

In questo cosplay di Mikey di Tokyo Revengers, il capo della Tokyo Manji Gang, abbreviata in Toman, viene immaginato al femminile. La complessità di Manjiro è uno dei punti cardine dell'anime: nonostante il suo carattere giocoso e spensierato, tipicamente adolescenziale, il personaggio cambia completamente personalità nel momento in cui deve dare ordini alla sua banda o quando si ritrova a combattere per i suoi ideali.

Il tragico passato di Mikey ha plasmato il suo carattere. Enormemente spaventato dall'essere abbandonato dai suoi amici, le sue guide nel difficile mondo in cui si ritrova sono Draken, sua sorella Emma e lo stesso Takemichi, per lui simboli di bontà e razionalità. Mikey è stato tra i protagonisti anime più amati dello scorso anno proprio grazie alla sua complessa caratterizzazione, arricchendo la storia di Tokyo Revengers.