Tokyo Revengers cresce ancora, nuovo traguardo raggiunto: è uno dei più venduti dell'anno

Da alcuni mesi il Giappone è nel pieno dell'esplosione di Tokyo Revengers. L'anime ha contribuito al nuovo exploit dopo che Jujutsu Kaisen aveva fatto sue le stagioni autunnali e invernali, accrescendo di settimana in settimana le copie vendute del manga. La crescita di Tokyo Revengers è stata straordinaria e si sta confermando di volta in volta.

Tuttavia l'anime è ancora in corso e il manga non vuole accennare a ridurre le vendite. Dopo il traguardo delle 17 milioni di copie, Tokyo Revengers raggiunge le 25 milioni di copie stampate. La notizia è arrivata negli scorsi giorni dall'account ufficiale dell'opera di Ken Wakui, con il mangaka che ha anche celebrato recentemente il successo con un'illustrazione inedita e speciale.

Solo pochi mesi fa, Tokyo Revengers aveva un pubblico ridotto e poche milioni di copie stampate nonostante la ventina di volumi già pubblicati da Kodansha. Con l'anime e il continuo passaparola in rete e di persona hanno contribuito però a una crescita smisurata, con Tokyo Revengers che a fine anno potrebbe risultare tra i tre manga più venduti dell'anno insieme a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e Jujutsu Kaisen, scalzando ONE PIECE.

Intanto il manga di Wakui si sta dirigendo verso la fase finale della sua storia.