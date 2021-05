Tokyo Revengers, crescita assurda in Giappone: il manga vende un Volume ogni 2,4 secondi

Sin dalla trasmissione del primo episodio dell'adattamento anime, il manga Tokyo Revengers di Ken Wakui ha ricevuto in incremento delle vendite del 670%, cifra che gli ha permesso di superare Demon Slayer e Jujutsu Kaisen e di piazzarsi al primo posto nell'ultima classifica settimanale Oricon. Al momento il manga è il secondo più venduto del mese in Giappone.

Kodansha, la casa editrice in carica della pubblicazione dei Volumi, ha rivelato pochi istanti fa che Tokyo Revengers, ad oggi, vende circa 6,7 volte le copie distribuite prima dell'inizio dell'anime. Secondo le stime ciò significa un Volume venduto ogni 2,4 secondi, o se preferite 36.000 Volumi al giorno tra copie fisiche e digitali.

Tokyo Revengers è sempre stata un'opera molto apprezzata in Giappone, ma nessuno si aspettava una crescita simile in un lasso di tempo tanto breve. L'autore aveva festeggiato il traguardo delle 10 milioni di copie in circolazione poco prima della trasmissione del primo episodio dell'anime, e a quanto pare molto presto potrà festeggiare ancora. Jujutsu Kaisen al momento vende di più, ma considerando che i numeri di share di Tokyo Revengers crescono con la trasmissione di ogni nuovo episodio, il manga di Akutami potrebbe essere presto raggiunto e superato.

L'anime di Tokyo Revengers è trasmesso in Italia da Crunchyroll, che pubblica gli episodi in simulcast tutti i sabati alle 21:00. La prima stagione sarà composta da due cour, e si concluderà definitivamente nel mese di settembre 2021. Il manga invece è distribuito da J-Pop, che ne ha già pubblicato i primi 3 Volumi.