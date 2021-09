Tokyo Revengers: un doppio sketch di Wakui celebra Kazutora e un importante traguardo

Il 16 settembre si celebra il compleanno di Kazutora Hanemiya, grande protagonista della rissa conosciuta con il nome di Bloody Halloween. L’opera di Ken Wakui festeggia al contempo un importante traguardo, il raggiungimento dei 600.000 follower sull’account ufficiale Twitter. Ecco due sketch a tema realizzati dall’autore di Tokyo Revengers!

Apparso nelle fasi iniziali dell’arco narrativo del Bloody Halloween, per via della sua mentalità instabile Kazutora è divenuto ben presto uno dei personaggi più apprezzati dal fandom. Uno dei sei fondatori della Toman, Kazutora ha passato i suoi ultimi anni in riformatorio a causa di un omicidio scaturito dopo un tentativo di rapina fallita. La vittima dell’agguato era Shinichiro Sano, fratello maggiore di Mikey.

Questo omicidio ha segnato per sempre l’esistenza di Kazutora, che una volta uscito dal riformatorio ha ben pensato di uccidere anche Mikey, a suo dire colpevole dell’accaduto. Tra i due, però, si è frapposto Baji, il quale pur di salvare i suoi due amici ha deciso di sacrificare se stesso.

Per festeggiare il compleanno di Kazutora, Ken Wakui ha realizzato una splendida illustrazione con vista dall’alto in cui il ragazzo è seduto nella sua cameretta. Tra gli abiti appesi in stanza, si può notare l’uniforme della Valhalla.

Con la serie anime ormai quasi giunta al termine della prima stagione, Tokyo Revengers ha raggiunto un successo senza precedenti. L’account ufficiale Twitter ha infatti raggiunto i 600.000 follower, un traguardo che è stato celebrato da Wakui con uno sketch che ritrae i sei fondatori della Tokyo Manji Gang. In questa seconda illustrazione, Pah-chin, Mitsuya, Draken, Baji, Mikey e Kazutora sono finalmente riuniti, con gli ultimi due stretti in un abbraccio che mette fine alla loro guerra personale.

Vi lasciamo alle immagini in anteprima dell’episodio finale di Tokyo Revengers Stagione 1 e a tre manga da leggere si vi è piaciuta l’opera di Ken Wakui.