Tokyo Revengers: quanti episodi avrà la Stagione 2?

L'uscita ufficiale di Tokyo Revengers Stagione 2 è vicinissima. La stagione dell'anime che adatterà l'arco narrativo del Christmas Showdown esordirà infatti tra poco più di una settimana sul catalogo streaming di Disney+. Ma da quanti episodi sarà composta questa nuova sessione della serie?

Tokyo Revengers: Christmas Showdown è uno degli anime più attesi del palinsesto invernale 2023. Questa saga porterà infatti la Tokyo Manji Gang a una delle più grandi risse dell'intera opera, quella contro il Black Dragoon dei fratelli Taiju e Yuzuha Shiba.

Un recentissimo leak trapelato in rete ha portato a galla il numero di episodi che andranno a comporre la seconda stagione di Tokyo Revengers. L'arco narrativo Christmas Showdown sarà adattato da un totale di 13 episodi. L'anime verrà trasmesso dunque per 13 settimane e farà quindi compagnia agli spettatori fino al mese di aprile 2023.

Prodotto dallo studio d'animazione LIDEN FILMS, Tokyo Revengers 2 è una esclusiva Disney+. Tuttavia non sappiamo ancora se subirà la stessa sorte capitata a Bleach: Thousand-Year Blood War, ancora assente in Europa, oppure se la serie verrà effettivamente trasmessa in simulcast streaming con la messa in onda giapponese. Ricordiamo che in Tokyo Revengers 2 cambierà la voce di Draken, poiché il doppiatore Tatsuhisa Suzuki è stato coinvolto in un grave scandalo.