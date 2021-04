Tokyo Revengers: da quanti episodi sarà composta la prima stagione? I dettagli sull'anime

La stagione animata primaverile 2021 si prospetta come una delle migliori degli ultimi tempi. Oltre al ritorno di alcuni dei franchise più amati, come My Hero Academia o Fruits Basket, ci aspettano anche grandi novità, tra cui Tokyo Revengers, un epico viaggio nel tempo ricco di misteri e sorprese.

L'anime di Tokyo Revengers debutterà in simulcast su Crunchyroll dal 10 aprile, come uno dei più attesi debutti del palinsesto primaverile 2021. Tratto dall'opera di Ken Wakui, la serie animata è diretta da Kouichi Hatsumi e vanta le animazioni di Liden Films, studio che si è occupato, tra gli altri, di Cells At Work e Berserk. A occuparsi della sceneggiatura troviamo Yasuyuki Muto, mentre i personaggi sono affidati alla matita di Kenichi Ohnuki e Keiko Ota.

La prima stagione dell'anime di Tokyo Revengers sarà composta da ventiquattro episodi, un numero di puntate che si può ormai considerare uno standard dell'era moderna. Se non avete familiarità con l'opera, ecco la sinossi pubblicata da Crunchyroll.

"Takemichi Hanagaki lavora come libero professionista e ha raggiunto il fondo della disperazione nella sua vita. Ha scoperto che l'unica fidanzata che abbia avuto nella sua vita, frequentata alle scuole medie, è stata uccisa dagli spietati membri della banda Tokyo Manji. Il giorno dopo aver scoperto della sua morte, viene spinto sui binari della metro da un branco di persone". In seguito a questo evento, che avrebbe dovuto decretare la sua morte, Takemichi si ritrova indietro di 12 anni. Il ragazzo ha così modo di porre rimedio alla sua odiata vita e agli eventi che hanno portato alla morte della sua vecchia fidanzata.

In attesa del'uscita, ecco un trailer di Tokyo Revengers. Scopriamo gli altri titoli del palinsesto primaverile di Crunchyroll Italia.