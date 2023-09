Tokyo Revengers: quanti episodi per la Stagione 3? La scelta potrebbe stupire

L'adattamento animato di Tokyo Revengers ha esordito nel 2021 conquistando il consenso del pubblico. La serie è proseguita con una seconda stagione, trasmessa non più su Crunchyroll ma su Disney+, che però non ha avuto altrettanto successo. La Stagione 2 di Tokyo Revengers ha deluso le aspettative, ma la storia della Toman andrà avanti.

In contemporanea con il finale della seconda stagione veniva annunciato Tokyo Revengers 3. Al debutto dell'anime di LIDEN FILMS mancano ormai solamente pochi giorni, con la premiere fissata per il 3 ottobre, ma per quanto andrà avanti questa parte della storia?

Come si evince dall'epilogo della precedente stagione e dal primo trailer di Tokyo Revengers 3, dopo aver sconfitto la Valhalla e la Black Dragoon la Tokyo Manji Gang dovrà vedersela contro la Tenjiku, una delle gang di delinquenti più forti del Giappone. L'arco narrativo di Tenjiku è uno dei più lunghi del manga, con ben 64 capitoli all'attivo rispetto ai 44 dei precedenti. Per l'adattamento ci si aspetterebbe dunque un ammontare di episodi superiore alle prime due stagioni, ma così non sarà.

Stando a quanto suggerito da leak, Tokyo Revengers 3 avrà un totale di 13 puntate, proprio come la seconda parte. Raccontare i 64 capitoli del Tenjiku Arc in soli 13 episodi significherebbe adattare poco meno di 5 capitoli per episodio. Ciò risulta altamente improbabile poiché il ritmo sarebbe troppo veloce rispetto agli standard e la trama ne risentirebbe profondamente. È molto più probabile che questo arco narrativo venga suddiviso in due cour separati, ma al momento di questa ipotesi non si hanno certezze.