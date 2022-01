Tokyo Revengers: una gigantesca statua dorata di Mikey adorna la mostra a tema

In concomitanza con le 50 milioni di copie del manga di Tokyo Revengers in circolazione, l'opera di Ken Wakui ha ispirato una mostra d'arte, che sta facendo parlare di sé per le numerose meraviglie presenti. Tra moto, abiti e accessori vari, è presente una imponente statua d'oro che rappresenta il leader della Tokyo Manji Gang.

Dal 29 gennaio e fino al 14 febbraio, presso il World Import Mart Building Exhibition Hall A del quartiere giapponese Ikebukuro è stata organizzata una mostra a tema dedicata a Tokyo Revengers, il cui straordinario successo ha costellato il 2021.

Alla Tokyo Revengers Exhibition sono presenti diverse attrazioni, da diorami in cui potersi scattare delle fotografie in compagnia dei protagonisti dell'opera, a oggettistica varia, fino alle vere motociclette guidate da Mikey e Draken.

Ad attirare i turisti, però, è una maestosa statua d'oro che ritrae Mikey mentre, sdraiato di profilo, fa quel che più gli piace, riposare. Ispirata alla statua dorata di Buddha di Bangkock, Thailandia, la rappresentazione di Manjiro Sano è divenuta un luogo di culto dove i fan della serie possono pregare in favore dei leader della Toman. Le invocazioni degli appassionati saranno soddisfatte dal recente annuncio di Tokyo Revengers Stagione 2? Fateci sapere con un commento se, anche a voi, piacerebbe visitare la mostra a tema.