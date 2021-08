Tokyo Revengers: l'Halloween di sangue ha inizio, una lotta fratricida

L’adattamento animato di Tokyo Revengers ha raggiunto il suo climax: l’episodio 18, disponibile gratuitamente per gli utenti Crunchryoll, ha dato il via all’Halloween di sangue, un’incredibile battaglia che deciderà il futuro della Tokyo Manji Gang.

Intitolata “Open Fire”, la puntata parte con una spiegazione sul motivo per cui, nella linea temporale del presente, Mikey ha ucciso Kazutora. A quanto pare, l’ex fondatore della Toman non è solamente colpevole dell’omicidio di Shinichiro Sano, fratello maggiore di Manjiro, ma anche di quello di Baji. Da quel giorno in poi, il leader della Tokyo Manji Gang è caduto preda dell’oscurità e ha lasciato che la Valhalla e Tetta Kisaki prendessero il controllo della sua banda. Deciso a impedire che questi eventi si ripetano, Takemichi torna nel passato con un nuovo obiettivo: salvare Mikey, e di conseguenza Baji.

Due giorni prima della data del combattimento, Draken incontra Kazutora e gli chiede di deporre l’ascia da guerra. Il ragazzo, però, è deciso: la prigione lo ha cambiato e oramai non è più quello di un tempo. Uccidere Mikey e distruggere la Toman è il suo solo obiettivo. Intanto, Mikey scaccia i pensieri viaggiando sulla sua Honda 250T e Baji visita la tomba di Shinichiro.

Il giorno seguente, arriva il momento tanto atteso: l’Halloween di sangue. La Toman e la Valhalla si riuniscono in una discarica, dove, sotto la supervisione di un rappresentante esterno, esploderà la battaglia tanto attesa. Il combattimento decisivo sta per avere inizio, Kazutora sfida Draken, Mikey sfida Hanma; è finalmente Toman Vs. Valhalla.

