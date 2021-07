Tokyo Revengers: Hanagaki Takemichi, l'eroe che nessuno dovrebbe mai sottovalutare

A differenza di Goku, Naruto o Midoriya, rispettivamente protagonisti di Dragon Ball, Naruto e My Hero Academia, Hanagaki Takemichi non è in grado di trasformarsi, non ha potenti demoni sigillati nel suo corpo e non ha ereditato alcun potere. Tuttavia, il protagonista di Tokyo Revengers possiede diversi fattori che lo rendono implacabile.

Takemichi è un ragazzo che, arrivato all'età di 26 anni, non ha ancora concluso nulla nella vita. È un piagnucolone, chiede scusa continuamente a chiunque ed è debole esattamente come lo era da ragazzino. Non per questo, però, è una persona debole, al contrario, è un vero eroe.

Il protagonista di Tokyo Revengers ha rotto gli schemi del classico personaggio principale di un battle shonen. Viene spesso malmenato ed è il più debole tra i suoi compagni, ma nonostante ciò è riuscito a ottenere il rispetto dell'iconico leader della Tokyo Manji Gang.



Hanagaki Takemichi infrange la mentalità tossica della mascolinità: non si vergogna di mostrare le sue emozioni e di piangere. Il biondo viaggiatore nel tempo è però il più coraggioso tra tutti e possiede una forza mentale che primeggia contro quella di chiunque.

Salvare la sua ex fidanzata delle medie è l'unico motivo che lo spinge nella vita e pur di completare questa missione è riuscito a tornare indietro nel tempo. La morte di Hina e di tutti i suoi compagni lo ha portato a farsi pestare diverse volte, ma nonostante ciò non ha mai mollato. Continuerà il suo viaggio nel tempo fino a quando non salverà tutti quanti.

Il vero potere di Takemichi, dunque, è il suo non arrendersi mai. È disposto a farsi prendere a pugni ancora e ancora, a non fare marcia indietro e a non scappare dinanzi a nessuno. Tutto questo solo per raggiungere il suo scopo. Takemichi è il più debole fisicamente, ma possiede una mentalità che sovrasta quella di tutti.

Sette milioni di copie in un mese, le vendite di Tokyo Revengers sono spaventose. La Tokyo Manji Gang è a Tokyo 2020. L'opening di Tokyo Revengers alle Olimpiadi.