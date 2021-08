Tokyo Revengers: Ken Wakui celebra il compleanno di Mikey con uno splendido artwork

Gran parte del merito dell’incredibile ondata di successo che ha travolto Tokyo Revengers è da attribuirsi alla caratterizzazione di personaggi come Mikey, Draken e Takemichi. Il 20 agosto si celebra il compleanno di Manjiro Sano: ecco il regalo dell’autore Ken Wakui.

Innamorarsi di Mikey è quasi impossibile. Calmo, ma al tempo stesso una furia. Dall’aspetto timido e indifeso, ma invincibile in combattimento. Manjiro Sano, leader fondatore della Tokyo Manji Gang, è non solo una guida per i suoi compagni, ma un vero e proprio punto di riferimento per tutta la community.

In occasione delle celebrazioni del suo compleanno, che si tiene il 20 agosto, Ken Wakui ha realizzato uno spettacolare artwork. L’illustrazione vede Mikey circondato dai Capitani delle Divisioni della Toman. In basso, da sinistra a destra, troviamo Baji, Kawata, conosciuto anche come Smiley, e Mitsuya. Al fianco sinistro pare esserci Muto, mentre a quello destro, sebbene il suo volto non sia visibile, c’è l’inconfondibile Ken Ryuguji, il secondo in comando.

Mikey sarà poi anche al centro della copertina del volume 24 di Tokyo Revengers. L’immagine, che trovate nel tweet in calce all’articolo, vede un giovane Manjiro in abiti cerimoniali, vagamente simili all’uniforme della Toman.

Cosa ne pensate di Mikey e di questi due spettacolari artwork firmati Wakui? Vi lasciamo a un altro sketch del leader della Toman e al nuovo obiettivo di Takemichi in Tokyo Revengers.