Tokyo Revengers, Ken Wakui lascia un messaggio ai fan nell'ultimo capitolo del manga

Dopo 5 anni e mezzo dalla pubblicazione del primo capitolo, oggi Tokyo Revengers è giunto al termine. La storia di Takemichi Hanagaki e della Toman ha visto la sua conclusione con il capitolo 278 pubblicato sulla rivista Weekly Shonen Magazine. Dopo il finale è già pronto un nuovo progetto legato a Tokyo Revengers, che esordirà il 22 novembre.

L'autore del manga Ken Wakui è stato un ex teppista, e con una storia piena di amicizia, scazzottate e viaggi nel tempo ha fatto tornare in voga i bosozoku. Inoltre, Tokyo Revengers ha saputo portare una ventata d'aria fresca ai manga basati sui teppisti giapponesi, riuscendo con successo a conquistare le generazioni di giovani lettori con dei personaggi chiaramente ispirati a quelli del mondo manga a cavallo tra gli anni '90 e i primi 2000.

Wakui ha voluto lasciare un messaggio ai fan nell'ultimo capitolo di Tokyo Revengers, per ringraziarli di aver seguito l'opera. L'autore, dopo la pagina conclusiva della serie, ha scritto:"Oggi... è uscito il capitolo finale di Tokyo Revengers. Sono passati cinque anni e mezzo dall'inizio della serie, e ho scritto gli ultimi capitoli con le lacrime agli occhi, ma anche con le risate durante le scene comiche. Grazie mille a tutti i lettori che sono stati con me e con i membri della Toman per tutti questi anni."

Nonostante le critiche dei fan e il declino della popolarità di Tokyo Revengers, Ken Wakui ci ha tenuto davvero molto a ringraziare tutti i fan che hanno reso possibile la serializzazione della storia di Takemichi Hanagaki e la Toman. E noi non vediamo l'ora di poter leggere i suoi lavori futuri.