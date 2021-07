Tokyo Revengers: lieto fine? Un ardente passione chiude la prima saga

Con la messa in onda del dodicesimo episodio, si chiude il primo arco narrativo dell'anime di Tokyo Revengers. Tornato nel presente, per Takemichi è tempo di tirare le somme. Il suo viaggio nel passato ha modificato il corso degli eventi oppure quanto fatto si è rivelato del tutto inutile?

Intitolato "Revenge", l'episodio 12 di Tokyo Revengers chiude la prima saga dell'anime. Prima di gettarci a capofitto nel secondo cour, "Bloody Halloween", per Takemichi è giunto il momento di tornare alla sua vita quotidiana.

Arrivato al parrucchiere presso cui lavora il suo migliore amico Akkun, che dunque non si è suicidato, Takemichi riceve una telefonata da Naoto. Il poliziotto lo invita a recarsi in visita a sua sorella. Il viaggio nel passato intrapreso dal protagonista si è rivelato fruttuoso; Hinata Tachibana è ancora in vita.

Quando però Takemichi raggiunge l'abitazione della sua fidanzatina dell'epoca, si rende conto che è passato troppo tempo dalla loro ultima conversazione. Ancora una volta, Takemichi dimostra la sua codardia e si tira indietro, fuggendo via. Arrivato alla soglia del palazzo, però, le porte d'ingresso si aprono; Hina e Takemichi si incontrano.

Con un solo sguardo, si capisce quanto i due tengono ancora l'uno all'altro, ma anni di lontananza portano a un imbarazzante silenzio. In compagnia di Naoto, i due ex fidanzatini non riescono nemmeno a proferire parola. Per smuovere la situazione, allora, il poliziotto li invita a fare un giro in auto.

Improvvisamente, però, Naoto viene richiamato in servizio, lasciando soli i due. Sebbene Takemichi noti la collana indossata da Hina, la stessa che lui le regalò dodici anni prima, il ragazzo si auto convince che si tratti di un pendente di altro genere. Quando però si fermano sulla riva di un lago e Hina rivela i suoi sentimenti, il protagonista capisce che tra i due c'è ancora passione.

Tuttavia, un piccolo particolare impressiona Takemichi, che fugge in un bagno pubblico e invita la ragazza a tornare in auto. In questa linea temporale, la notte del 24 dicembre lui stesso ha lasciato Hina.

Quando il protagonista esce dal bagno, si incrocia con una figura misteriosa, la quale pronuncia delle parole altrettanto misteriose. Nel giro di qualche secondo, Takemichi si rende conto che quell'uomo non è altri che Hanma.

Di corsa, Takemichi torna verso il parcheggio, ma solamente per assistere a una scena raccapricciante. Lanciato a tutta velocità, un gigantesco fuoristrada travolge la piccola citycar in cui si trova Hina.

Il disastroso impatto provoca danni che non lasciano spazio a dubbi. Quando però Takemichi si avvicina al fuoristrada, scopre che alla guida vi è Akkun. Ancora una volta, il suo amico, per paura della Toman, ha commesso un omicidio. Tra le fiamme, Akkun saluta Takemichi, invitandolo a modificare il corso degli eventi.

In lacrime, Takemichi corre da Hina, cercando di tirarla fuori dall'auto in fiamme. La ragazza è però incastrata nel sedile e salvarla risulta impossibile. Con un tenero abbraccio, Takemichi le rivela che la ama nel presente, nel passato e anche nel futuro.

Spinto via per non morire anch'esso, Takemichi assiste così all'esplosione delle due auto, nonché alla morte di Hina. Anche in questa linea temporale, la ragazza non è sfuggita alla brutalità della Toman. Tuttavia, Takemichi è deciso a tornare indietro nel passato, diventare il leader della Tokyo Manji Gang e salvare tutti i suoi amici.

Ecco trailer e poster del nuovo arco narrativo di Tokyo Revengers, che inizierà con il prossimo episodio. Nel frattempo, il manga di Tokyo Revengers cresce ancora; è uno dei più venduti dell'anno.