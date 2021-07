Tokyo Revengers: il live action domina il box office giapponese, ecco i dati

Vero fenomeno sociale/culturale degli ultimi mesi è Tokyo Revengers di Ken Wakui. Il manga, spinto dal debutto della serie animata, arrivata ormai al secondo arco narrativo, sta facendo registrare risultati record: le vendite, infatti, aumentano settimana dopo settimana. A consacrare l'opera vi è il film live action, appena uscito in Giappone.

Il live action di Tokyo Revengers ha fatto il suo debutto, al momento unicamente nelle sale cinematografiche giapponesi, il 9 luglio. A distanza di una settimana, i dati fatti registrare al box office hanno dell'incredibile, ancora una volta l'opera di Ken Wakui fa centro.

Stando ai dati fatti registrare nei primi tre giorni, i biglietti venduti sono più di 500.000, per un incasso al botteghino che supera i 696.434.440 yen, ossia 6.31 milioni di dollari statunitensi. A suggellare questi numeri, secondo le prime opinioni, vi sono una storia solida, una direzione eccelsa e un cast di attori di ottimo livello.

In questa prima settimana, il film live action di Tokyo Revengers ha raggiunto la prima posizione nel box office giapponese, superando blockbuster del calibro di "Godzilla Vs. Kong" e il recentissimo "Black Widow" della Marvel. La pellicola, ribadiamo con attori in carne e ossa, doveva uscire in Giappone lo scorso ottobre, ma fu posticipata a causa delle limitazioni dovute al Covid-19. Nonostante lo stop alle riprese, la qualità non ne ha risentito.

Nel frattempo, l'editore di Tokyo Revengers ha svelato le fonti d'ispirazione del manga. Ecco l'ultimo traguardo di Tokyo Revengers, è uno dei manga più venduti dell'anno.