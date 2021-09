Tokyo Revengers: una love story segreta? L'indagine di Takemichi

Dopo la violentissima rissa del Bloody Halloween, Tokyo Revengers si concede un episodio più soft, dove a farla da padrona è un’irriverente indagine. Detective Hina-chan e Detective Takemichi sono chiamati a indagare su un triangolo amoroso che potrebbe sconvolgere la Toman!

In seguito alla visita in carcere a Kazutora, Draken porta Takemichi a casa sua, ma come sappiamo il vicecomandante della Toman vive in un bordello. Qui, Takemichi viene erroneamente scambiato per un cliente, e portato in una camera privata da una delle ragazze che lavorano nel locale. Al termine di una scena imbarazzatissima, Draken salva il protagonista, per poi ringraziarlo per quello che ha fatto durante lo scontro con la Valhalla. Se non fosse stato per Takemichi, Mikey avrebbe ucciso Kazutora.

Quando Takemichi si allontana dal bordello, si imbatte casualmente in Emma, che non accorgendosi di lui si lancia tra le braccia di Mikey. Ma non era innamorata di Draken? Riflettendo su ciò, Takemichi intuisce che questo triangolo amoroso potrebbe portare a una catastrofe. Se Draken dovesse venire a sapere che Emma si incontra in gran segreto con Mikey, allora i due litigherebbero distruggendo per sempre la Tokyo Manji Gang.

Tenendoli sott’occhio dalla distanza, Takemichi viene raggiunto da Hina e Naoto. In modalità detective, il trio continua a spiare Emma e Mikey, i quali, seduti in un locale, si atteggiano come due perfetti fidanzatini. All’indagine si aggiunge poi uno degli amici di Takemichi, Yamaghishi, il quale afferma che Mikey ed Emma stiano convivendo.

A quel punto, la frittata è fatta. Come una furia, anche Draken arriva sul luogo del misfatto. Sull’orlo della crisi, si scopre la verità. Mikey è in realtà il fratellastro di Emma, e i due stanno festeggiando il compleanno della ragazza. Consegnando il suo regalo ad Emma, un orsacchiotto rosa, Draken lascia i due fratelli.

Successivamente, Takemichi viene invitato a una riunione ufficiale della Toman, ma prima, Mitsuya ha un regalo per lui, una giacca cucita a mano della Tokyo Manji Gang. Accolto formalmente nella banda di teppisti, il protagonista assiste a una scena che lo lascia sbigottito. Salito in cattedra, accompagnato da Chifuyu e da Hanma, Mikey annuncia che la Valhalla è ora parte della Toman. Dietro le quinte, Tetta Kisaki sta continuando con i suoi complotti.

Vi lasciamo a due sketch di Tokyo Revengers e al saluto dei fan alla Stagione 1.