Tokyo Revengers: il manga supera le 50 milioni di copie in circolazione

L'account Twitter ufficiale di Kodansha del manga Tokyo Revengers di Ken Wakui ha annunciato mercoledì che il manga ha superato le 50 milioni di copie in circolazione dopo la nuova tiratura di martedì. Naturalmente, il numero non si riferisce ai dati di vendita ma solo all'attuale numero di copie presenti in circolazione.

Da quando la trasposizione anime ha debuttato lo scorso aprile, il manga ha pubblicato altri 40 milioni di copie sia fisiche che digitali ma tutte le 40 milioni di copie non sono ancora stati vendute. Kodansha ha annunciato che il manga ha superato le 40 milioni di copie in circolazione già a settembre 2021, quattro mesi fa.

Il manga aveva 5 milioni di copie in circolazione a settembre 2020, circa 8 milioni di copie a febbraio 2020, circa 10 milioni di copie a fine marzo 2021 (prima del lancio dell'anime), oltre 14,5 milioni di copie a maggio 2021, più di 25 milioni di copie a giugno 2021, e più di 32 milioni di copie in circolazione a luglio 2021.

Wakui ha lanciato il manga sulla rivista Weekly Shōnen Magazine di Kodansha nel marzo 2017, e Kodansha ha pubblicato il 17 dicembre il 25° volume del manga. Una seconda stagione per l'anime di Tokyo Revengers è stata annunciata a dicembre. In Italia, è J-Pop a occuparsi della distribuzione del manga. Di seguito, una sinossi.

"Guardando il telegiornale, Takemichi Hanagaki apprende che la sua ragazza dei tempi della scuola media, Hinata Tachibana, è morta. L'unica ragazza che abbia mai avuto è stata appena uccisa da un gruppo malvagio conosciuto come la Tokyo Manji Gang. Vive in un misero appartamento con pareti sottili, e il suo capo, più giovane di sei anni, lo tratta come un idiota. Inoltre, è completamente vergine... All'apice dei suoi fallimenti di vita, improvvisamente salta indietro nel tempo di dodici anni, fino ai suoi giorni di scuola media! Per salvare Hinata, e cambiare la vita che ha trascorso fuggendo, il part-timer senza speranza Takemichi deve puntare al vertice della più sinistra banda di delinquenti del Kanto!"

Un adattamento anime televisivo ha debuttato sul canale MBS nell'aprile 2021. Crunchyroll ha trasmesso in streaming l'anime mentre andava in onda in Giappone. La Warner Bros. Japan ha prodotto un film live-action del manga, che è uscito nel luglio 2021. L'anime di Tokyo Revengers tornerà con una seconda stagione che coprirà l'arco "Seiya Kessen" ("Christmas Showdown") del manga.