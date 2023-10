Tokyo Revengers: Mikey è il cattivo dell'anime? Analisi del personaggio

Tokyo Revengers è riuscito a riportare in auge il genere yanki. In brevissimo tempo, l'opera di Ken Wakui è diventata fra le serie preferite dei fan di anime e manga per i temi originali e personaggi tutti da scoprire.

Nonostante il grande successo, ci sono ancora numerosi quesiti che riguardano Tokyo Revengers a cui è difficile trovare risposta se non si analizzano per bene da vicino. Uno fra questi riguarda la collocazione dei protagonisti nello spettro del bene e del male. Alcuni fan sostengono che Mikey, ossia Manjiro Sano, sia il vero cattivo, ma sarà davvero così?

In molte linee temporali, Mikey è evidentemente il cattivo da cui Takemichi deve cercare di salvare la sua realtà, prima che sia troppo tardi. Tuttavia, è anche una persona che il nostro protagonista vorrebbe aiutare. All'inizio della serie, Mikey viene presentato come il capo della Tokyo Manji Gang. Nonostante sia un delinquente estremamente potente, è animato da buone intenzioni e vorrebbe solo creare una nuova era per quelli come lui, ossia gli emarginati della società.

Per gran parte della storia, Mikey ha un lato molto tenero, quasi infantile. A differenza da come ci si aspetterebbe da un leader di una banda, egli sa essere affettuoso e scherzoso con chiunque gli sia amico. I suoi momenti bui, in cui risulta essere una minaccia per Takemichi, sono dovuti ai propri traumi passati. Nonostante siano passati anni, è evidente che non ha mai superato la perdita di suo fratello Shinichiro. Quando, nel presente della storia, nella terza stagione Takemichi decide di abbandonare la Toman, Mikey perde il senno, affranto del fatto di aver perso un suo caro amico.