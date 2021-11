Tokyo Revengers: Mikey e Kazutora cantano le sigle della serie anime

Mentre l’intera community attende con ansia l’annuncio ufficiale della seconda stagione anime, il canale YouTube ufficiale di Tokyo Revengers ha innalzato l’hype facendo cantare a Mikey e Kazutora le sigle della serie.

Da qualche settimana, l’avventura animata di Takemichi Hanagaki e della Tokyo Manji Gang è giunta al termine. Con la fine dell’arco narrativo del Bloody Halloween, e lo sbalorditivo cliffhanger dell’ultimo episodio, la prima stagione anime ha salutato i fan.

Sebbene si sia confermata come una delle opere più gradite di questo palinsesto, di una Stagione 2 attualmente non c’è alcunché di ufficiale. Alcuni giorni fa, era programmato un annuncio ufficiale, che secondo le prime previsioni sarebbe stato per l’appunto la seconda stagione dell’anime. Tuttavia, l’annuncio era in realtà un capitolo speciale pubblicato su Weekly Shonen Magazine.

In attesa d'informazioni certe, sul canale YouTube ufficiale di Tokyo Revengers Mikey e Kazutora, o per meglio dire le loro voci, hanno cantato Cry Baby e Tokyo Wonder, rispettivamente opening e seconda ending dell’adattamento anime.

Come potete vedere dalle clip allegate all’articolo, Yu Hayashi, il doppiatore originale di Manjiro Sano, con una straordinaria performance si è esibito in sala di doppiaggio con la sigla di apertura dell’anime. Le note del brano sono accompagnate da alcuni iconici frame riguardanti il personaggio tratti dalla prima stagione, come ad esempio il momento del primo incontro con Takemitchy.

A Shunichi Toki, invece, il doppiatore di Kazutora Hanemiya, è stata affidata Tokyo Wonder, il secondo brano di chiusura della stagione. Esattamente come per Hayashi, anche Toki è stato accompagnato da alcune delle immagini più significative del “ribelle” della Toman e della Saga del Bloody Halloween.

A chi spetterà cantare la prima ending? Vi lasciamo infine alla polemica sulla linea d'abbigliamento di Tokyo Revengers.