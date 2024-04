Tokyo Revengers, per quale motivo il finale dell'opera è tanto odiato?

Mentre i fan attendono con trepidante attesa l'uscita del nuovo manga di Ken Wakui, intitolato "Negai no Astro", sul web si è nuovamente accesa una vecchia discussione. L'annuncio ha infatti scatenato un vespaio di polemiche tra i fan, ancora scottati dal controverso finale di "Tokyo Revengers".

In molti hanno criticato la conclusione della serie, definendola affrettata, deludente e priva di coerenza narrativa. In particolare, questi sono gli aspetti che per i lettori hanno rovinato non solo il finale, ma l'intero Tokyo Revengers:

L'elemento chiave che permette al protagonista di viaggiare nel tempo viene svuotato di significato, diventando un mero espediente narrativo per accelerare la trama verso un lieto fine poco convincente.

La fretta di concludere la storia ha portato a sacrificare lo sviluppo di personaggi secondari, le cui storie rimangono incomplete e prive di una degna conclusione.

Gli ultimi due archi narrativi, in particolare quello finale, si discostano sensibilmente dal tono e dalla struttura del resto della serie, facendo risaltare un'incongruenza narrativa che ha disorientato i lettori.

L'epico scontro con l'antagonista principale nella penultima saga aveva portato a una conclusione soddisfacente per molti personaggi, lasciando poco spazio per un finale degno di nota.

L'arco finale è eccessivamente compresso rispetto al resto della serie, con storie dei personaggi e flashback condensati in pochi capitoli, sacrificando profondità e impatto emotivo.

L'introduzione di nuovi elementi narrativi e la modifica di alcuni aspetti del viaggio nel tempo, sono stati percepiti come forzati e incoerenti rispetto al potere preesistente.

Nonostante le critiche, "Tokyo Revengers" rimane un manga di grande successo, capace di conquistare un'ampia fetta di pubblico. Tuttavia, il finale controverso ha lasciato una sensazione amara in molti fan, che sperano che il nuovo lavoro di Ken Wakui, "Negai no Astro", sappia regalare loro una conclusione più appagante.

