Tokyo Revengers: ecco la nuova ending! La Toman sulla copertina di Shonen Magazine

Senz'alcun dubbio, l'opera più chiacchierata del momento è Tokyo Revengers, che, spinto dal debutto dell'anime, è diventato uno dei manga più venduti dell'anno. Il fumetto di Ken Wakui, accompagnato da Demon Slayer e Jujutsu Kaisen, ha addirittura scalzato ONE PIECE. La copertina del prossimo Weekly Shonen Jump è dunque più che meritata.

Per festeggiare il nuovo traguardo di Tokyo Revengers, che conta ben 25 milioni di copie stampate, l'uscita 32 della rivista giapponese Weekly Shonen Jump, in uscita il 7 luglio, presenterà i membri della Toman in copertina. Non solo, la gang guidata da Takemichi, Mikey e Draken sarà anche omaggiata da una splendida illustrazione a colori.

Se il manga di Ken Wakui non smette di crescere è anche merito dello splendido adattamento animato. L'anime di Tokyo Revengers conta al momento 13 episodi all'attivo, di cui i primi dodici disponibili alla visione gratuita su Crunchyroll Italia. Con il termine della prima saga introduttiva, è arrivata una nuova sigla di chiusura, che trovate nel tweet in calce all'articolo.

La nuova ending, intitolata "Tokyo Wonders" e composta da Nakimushi, presenta animazioni di qualità e scene pazzesche, così tanto da poter tranquillamente essere scambiata per una sigla d'apertura. In vista del secondo cour dell'anime non ci sarà una nuova opening, in quanto include già scene di riferimento per il "Bloody Halloween Arc". E voi state seguendo le vicende di Takemichi e della Tokyo Manji Gang? Fateci sapere cosa ne pensate della seconda ending e del successo del manga di Ken Wakui.