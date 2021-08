Tokyo Revengers: il nuovo obiettivo di Takemichi ha un nome ben preciso

"No Way", diciassettesimo episodio di Tokyo Revengers, svela il responsabile di tutto. A muovere i fili di tutto quello che succede non vi è altri che il nuovo obiettivo di Takemichi, colui che ha distrutto il suo futuro e quello dell'amata Hinata.

Disponibile finalmente anche per i non abbonati Crunchyroll, l'episodio 17 dell'adattamento animato dell'opera di Ken Wakui fa un nome e cognome. Ecco l'identità di chi, in gran segreto, sta muovendo i fili del destino.

Ancora una volta, la puntata ci ricorda che a uccidere il fratello maggiore di Mikey sono stati Baji e Kazutora, i quali stavano tentando di rubare una Honda 250T per regalarla al loro leader. Quella moto, la stessa su cui ora Manjiro è in sella, gli sarebbe stata donata da suo fratello Shinichiro Sano in occasione del suo compleanno.

Quando la scena torna alla riunione della Valhalla, Shuji Hamna accoglie Baji e avverte Takemichi: il 31 di ottobre la Toman si scontrerà con il suo gruppo. Tornando da Mikey a mani vuote, il biondo protagonista si lascia andare alla frustrazione e avverte tutti, sarà lui il nuovo leader della Toman.

Stupito da questa affermazione, Chifuyu, vice capitano della 1a Divisione, gli concede il suo supporto, ma a patto che Takemichi a sua volta lo aiuti con la questione Baji. Stando a quanto ipotizzato da Chifuyu, il membro fondatore non ha alcuna intenzione di tradire Mikey, ma bensì intende riportare Kazutora sulla retta via.

Cercando di risolvere la situazione, i due si mettono alla ricerca di Osanai, ex capo della Moebius che rivela che a muovere i fili della Valhalla e delle azioni di tutti non vi è altri che Tetta Kisaki. È lui l'unico e solo responsabile di tutto ciò che accade.

Tornato nel presente, Takemichi torna poi da Draken, il quale lo avvisa che Mikey tradirà la Toman. Il 31 dicembre Manjiro ucciderà Kazutora e diventerà il leader della Valhalla, mettendo fine alla Tokyo Manji Gang allegra e spensierata che abbiamo conosciuto.

Vi lasciamo al tassello mancante della Toman e alla triste storia di Baki, il punto di svolta di Tokyo Revengers.