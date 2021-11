Tokyo Revengers: perché il pubblico apprezza un eroe piagnucolone? Il segreto di Takemichi

Dopo essere stato spinto contro un treno in corsa, il ventiseienne Takemichi Hanagaki si ritrova improvvisamente nel passato. Tornato indietro di dodici anni, il suo unico obiettivo è quello di salvare la sua fidanzatina dell’epoca: Hinata Tachibana. Un eroe shonen decisamente fuori dal canone quello di Tokyo Revengers, i cui segreti sono stati svelati dal suo doppiatore.

Takemichi si discosta dal tipico protagonista di uno shonen: non è particolarmente forte, viene sempre picchiato e piange in continuazione. Nonostante ciò, viene rispettato da tutti i suoi compagni per un semplicissimo motivo, possiede una forza interiore ineguagliabile.

Stando a quanto rivelato da A.J. Beckless, doppiatore in lingua inglese di Takemichi, questo personaggio affascina gli spettatori pur non essendo il più forte dell’opera e la ragione è semplice. Takemitchy non è costretto a combattere, eppure sceglie di essere picchiato e umiliato più e più volte. La sua unica ragione di vita è salvare la vita della sua fidanzata Hinata, che nel futuro verrà uccisa dalla Tokyo Manji Gang.

Nel corso di Tokyo Revengers, Takemichi si rende conto che non può continuare a scappare dai suoi problemi, come ha invece fatto per i dodici anni della linea temporale del presente. Proprio per questo, non intende più assistere inerme agli eventi che lo travolgono. Lui è l’eroe della sua stessa vita, nonché di quella dei suoi amici. La vera forza non è quella fisica, ma l’ammettere le proprie debolezze e reagire.

Vi lasciamo allo sketch di Chifuyu realizzato da Ken Wakui per gli 800.000 follower su Twitter e a quello su Draken e Baji per il compleanno di quest'ultimo.