Tokyo Revengers, quali sono i personaggi più popolari dell'opera?

Tokyo Revengers sta per giungere alla sua conclusione, che arriverà entro i prossimi 5 capitoli. L'opera di Ken Wakui ha riscosso un enorme successo, aumentato a dismisura dopo l'esordio della serie anime prodotta da Liden Films. Una seconda stagione è in arrivo, e promette combattimenti mozzafiato e svolte di trama incredibili.

Il manga di Tokyo Revengers ha fatto registrare dei numeri da capogiro, e la sua conclusione farà perdere qualche lettore alla rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha. Ciò che di Tokyo Revengers ha conquistato il pubblico sono senza dubbio i personaggi, dei veri Bosozoku anni '90 ma con un loro codice d'onore.

Come riportato da @MangaMoguraRe, attraverso un sondaggio online è stata stilata una top ten dei personaggi più popolari di Tokyo Revengers, che potete vedere di seguito:

Mickey Matsuno Chifuyu Baji Keisuke Takemichi Sanzu Haruchiyo Haitani Ran Kurokawa Izana Mitsuya Takashi Draken Haitani Rindo

La classifica non è esente da sorprese. Vedere Draken-kun al 9° posto è davvero inaspettato, così come è insolita l'assenza di Hinata e Emma. Per quanto riguarda gli altri teppisti presenti, ognuno ha saputo conquistare il cuore dei fan a modo suo, in particolare Chifuyu e Baji, che sono diventati dei veri e propri idoli piazzandosi rispettivamente al 2° e 3° posto.

A guidare la classifica è ovviamente il boss della Toman Mickey, carismatico e fortissimo. Il protagonista Takemichi Hanagaki si piazza invece al 4° posto, che ci può stare viste le backstories di chi lo precede.

Siete d'accordo con questa classifica? Qual'è il vostro personaggio preferito di Tokyo Revengers?