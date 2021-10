Tokyo Revengers: nel prossimo numero di Shonen Magazine arriva un capitolo extra

Il 6 ottobre 2021 era la data indicata come quella in cui ci sarebbe stato l'annuncio ufficiale della seconda stagione anime di Tokyo Revengers. Al termine di questa giornata, però, dell'anime non si è saputo alcunché. Al contrario, l'annuncio misterioso riguardava in realtà il manga.

Come suggerito dalla pagina Twitter @MangaMoguraRE, nelle pagine dell'uscita 45/2021 di Weekly Shonen Magazine ci sarà un capitolo speciale dell'opera di Ken Wakui. Tokyo Revengers: Side Chapter Zero è ancora avvolto nel mistero: al momento, non sono infatti emersi dettagli sulla storia di questo extra. Molto probabilmente, questo spin-off collaterale si allontanerà dalle vicende di Takemichi Hanagaki andando a spostare l'attenzione su Mikey, o sul passato della Toman.

In realtà, questo annuncio ha un po' deluso la community, che aspettava con fermento l'annuncio della seconda stagione anime. Difatti, nonostante il finale della Stagione 1 lasci ancora tutto in sospeso, un sequel non è stato ancora ufficialmente presentato.

L'uscita di uno speciale di Tokyo Revengers non è certo una sorpresa. Nel corso di questo 2021, anche grazie al debutto della serie anime, l'opera di Ken Wakui si è affermata conquistando le vette delle classifiche. Oltre all'adattamento anime, nei mesi estivi ha fatto il suo debutto anche un film live action, il quale ha fatto registrare incassi record.

E voi, state seguendo l'avventura di Takemichi nelle sue varie incarnazioni? Vi lasciamo alla scalata di Tokyo Revengers e a due magnifiche illustrazioni ufficiali.