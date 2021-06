Tokyo Revengers: Pubblicato il trailer e poster del prossimo arco narrativo

Mentre si parla già del finale del manga di Tokyo Revengers, ecco le ultime novità sulla serie animata prodotta da Liden Films, tra cui un trailer incentrato sulle prossime vicende di Takemichi e gli altri protagonisti.

In particolare in calce alla notizia potete trovare il video condiviso su YouTube e dedicato al prossimo arco narrativo dell'anime. Questi episodi inediti andranno in onda a partire da luglio, mettendo in scena il famoso arco narrativo intitolato "Bloody Halloween". Inoltre potete vedere anche un nuovo poster dedicato ai protagonisti dell'opera, mentre lo studio di animazione ha rivelato qualche dettaglio in più sulla prossima ending di Tokyo Revengers: si tratta della canzone intitolata "Tokyo Wonder", composta dal gruppo Nakimushi e che sarà possibile ascoltare a partire dalla tredicesima puntata, che andrà in onda in Giappone il prossimo 3 luglio.

In Italia sono già disponibili i primi 10 episodi su CrunchyRoll, mentre si parla già di una eventuale seconda stagione di Tokyo Revengers, anche se per ora non è ancora stata confermata. Per chi non conoscesse il manga di Ken Wakui, si tratta della storia di Takemichi Hanagaki, ragazzo di 26 anni, che un giorno compie un viaggio nel tempo che lo riporta a dieci anni prima.