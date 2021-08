Tokyo Revengers: un punto di svolta, la triste storia di Baji

C'era una volta un gruppo di motociclisti scanzonati, una gang di sei amici che giravano in sella ai loro motori per tutta la giornata. C'era una volta una Tokyo Manji Gang che ora, diversi anni dopo, non esiste più. E il sedicesimo di Tokyo Revengers ci spiega il perché.

L'appuntamento settimanale con l'adattamento animato ci riporta indietro nel tempo, conducendoci alla scoperta delle origini della Toman e al tragico evento che ha cambiato per sempre la vita di Mikey, Baji e Kazutora.

Mentre Draken e gli altri quattro comandanti della Tokyo Manji Gang giravano in sella a grossi motori, Mikey si accontentava di un motorino che faticava a stare dietro a quelli dei suoi compagni. Il leader della Toman non ne voleva sapere di disfarsi di tale rottame, e intendeva sostituirlo solamente per una introvabile Honda 250T.

In viaggio per raggiungere una meta vacanziera, Mikey finisce il carburante. Avendo perso alla morra cinese, è Baji a essere incaricato di recarsi a fare rifornimento. Motorino in mano, il comandante della 1a divisione finisce però coinvolto in una maxi rissa con una gang che si aggirava per quel distretto.

Facendo di tutto per salvare il mezzo del suo leader, Baji viene infine salvato da Mikey, il quale, prima di malmenare la banda rivale, distrugge il suo amato motore. Nonostante abbia salvato il suo amico, Manjiro è ora senza sella.

Con il compleanno del leader della Toman che si avvicina, Kazutora intende realizzare il suo sogno nel cassetto: trovare una Honda 250T. Il teppista, però, non ha i soldi per acquistarla e, dopo averla trovata presso un rivenditore nelle vicinanze, decide di rubarla assieme a Baji.

Quando di notte i due si infiltrano nella concessionaria, la situazione improvvisamente precipita. Baji viene scoperto dal proprietario, il quale lo guarda in volto, e per proteggere l'amico, Kazutora colpisce con grande violenza l'uomo misterioso. Quando Baji si accorge dell'identità dell'uomo, ormai è troppo tardi.

Il proprietario del concessionario altri non era che Shinichiro Sano. È stato dunque Kazutora ad aver ucciso il fratello maggiore di Mikey. Sconvolto per l'accaduto e in preda alla disperazione, Baji chiama un ambulanza. Kazutora, tuttavia, ha una reazione imprevedibile: incolpa Manjiro per l'accaduto, accusandolo di avergli rovinato la vita e giurando vendetta.

Vi lasciamo al tassello mancante della Toman e vi ricordiamo che Tokyo Revengers è apparso alle Olimpiadi.