Tokyo Revengers: il puzzle comincia a comporsi, un nuovo obiettivo

Quando sembrava che tutto stesse portando a un lieto fine, la situazione è improvvisamente precipitata. La morte di Hinata Tachibana, ancora una volta, ha segnato la vita di Takemichi e Naoto, che ora hanno un nuovo obiettivo. Cosa sta progettando di fare il protagonista di Tokyo Revengers?

Il tredicesimo episodio di Tokyo Revengers, intitolato "Odds and Ends" e finalmente disponibile gratuitamente su Crunchyroll, prosegue dall'evento scioccante con cui è terminato l'appuntamento precedente. Hinata Tachibana è morta, uccisa, per conto della Toman, da Akkun, migliore amico di Takemichi.

Al cordoglio funebre della ragazza, in un pianto congiunto e disperato, Takemichi fa una promessa a Naoto e a se stesso: tornerà nel passato, diventerà leader della Toman e, finalmente, modificherà il corso degli eventi. Decisi a completare la nuova missione, i due si stringono la mano. Prima, però, vanno alla ricerca di Draken, che in questa linea temporale è ancora in vita.



Il migliore amico di Mikey è apparentemente introvabile, ma c'è un motivo ben preciso. Ken è imprigionato, finito nel braccio della morte. Parlando con il suo vecchio amico, Takemichi scopre che la mente dietro a tutto questo è Kisaki, il nuovo leader della Tokyo Manji Gang che, per qualche motivo, ha spodestato Mikey-kun. Ma Draken non ha rimpianti per la sua vita; ogni singolo momento passato in compagnia dei suoi amici è stato per lui motivo di grande gioia.



Scoperto ciò, il protagonista torna nel passato, dove si risveglia in un bagno pubblico in compagnia di Draken e Mikey. Dopo un siparietto comico, Takemichi capisce che anche per lui la Toman è motivo di felicità. Proprio per questo, ne diventerà il leader e la salverà dalle mani di Kisaki e Hanma. Il primo passo verso questa missione pare avvenire al termine della puntata. Mikey riunisce tutti i suoi uomini per nominare il nuovo comandante della 3a divisione: si tratta proprio di Takemichi?



Ecco la nuova ending di Tokyo Revengers, recentemente finito sulla copertina di Shonen Magazine. Precedentemente, un ardente passione ha chiuso la prima saga di Tokyo Revengers.