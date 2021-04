Tokyo Revengers: quando la morte ti concede una seconda opportunità

Con il primo episodio sbarcato da poco sul catalogo streaming di Crunchyroll, Tokyo Revengers si prospetta essere uno degli anime più interessanti di questo palinsesto primaverile 2021. La morte è realmente la fine di tutto? E se, invece, fosse una seconda occasione?

Tokyo Revengers segue le vicende di Takemichi Hanagaki, un ventiseienne che vive in un appartamento piccolo e sporco, è vergine, lavora in un negozio in cui viene maltrattato da un manager più giovane di lui e chiede scusa in continuazione. La sua vita sta andando a rotoli, senza una direzione ben precisa, e lui ne è conscio.

Mentre aspetta il treno per far ritorno a casa, però, viene improvvisamente spinto sui binari. Nella frazione di secondo in cui realizza che sta per morire, non pensa alla sua famiglia, ai suoi amici o a se stesso, ma a Hinata Tachibana, ragazza con cui è stato fidanzato ai tempi delle scuole medie e di cui aveva perso ogni traccia. Una ragazza morta pochi giorni prima di lui.

Per qualche inspiegabile ragione, quando Takemichi ripare gli occhi, si trova nel se stesso di 12 anni prima. La morte ha offerto al protagonista una seconda occasione per rimediare al futuro che stava vivendo. Capelli biondi e pettinati con la gelatina, il quattordicenne Takemichi fa parte di una delle gang più temute della sua scuola media.



Ma durante uno scontro contro una gang rivale, Takemichi e i suoi amici vengono pestati a sangue. Un evento già vissuto in precedenza e che ha cambiato radicalmente la vita del protagonista. Da quel giorno, infatti, Takemichi e i suoi divennero i galoppini della gang vincitrice. Tuttavia, questa volta il biondo protagonista è intenzionato a cambiare il corso della sua esistenza.

Il viaggio indietro nel tempo gli consente di rivedere la ragazza della sua vita, Hinata. Il suo obiettivo è ora quello di evitare che, 12 anni dopo, la ragazza muoia. E per realizzare l'impossibile, si affida al fratello minore della ragazza, Naoto Tachibana, il quale viene da lui salvato da un gruppo di bulletti.

Riusciranno Takemichi e Naoto a sconfiggere la morte? La premiere di Tokyo Revengers è stata un successo, ecco la calorosa accoglienza del web. Da quanti episodi sarà composta la prima stagione dell'anime? Ecco tutti i dettagli su Tokyo Revengers.