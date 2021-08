Tokyo Revengers ha riportato all'apice un genere dimenticato: il ritorno dei teppisti

Grande successo dell'ultimo periodo è Tokyo Revengers, opera regina di Weekly Shonen Magazine che ha conquistato il pubblico a suon di viaggi nel tempo e risse da strada, dei temi che riportano i lettori verso un genere che sembrava dimenticato.

Il manga di Ken Wakui getta le sue fondamenta su argomenti che sembrava impossibile rivedere in un'opera moderna: giovani delinquenti, risse senza regole e viaggi nel tempo. Questi temi richiamano gli shonen della fine del 20° secolo, i cui protagonisti erano prevalentemente dei bancho, ossia dei giovani criminali di strada.

La scena moderna, dominata dai vari Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, Demon Slayer o Black Clover, si basa essenzialmente su protagonisti privi di alcun tratto distintivo che, in qualche modo, diventano i più forti grazie a spaventose abilità. Ken Wakui è però andato controcorrente optando per un'altra strada. Takemichi è totalmente differente dai suoi colleghi e Tokyo Revengers è l'esempio perfetto su come riportare all'apice una vecchia tendenza.

Tokyo Revengers permette alla nuova generazione di lettori di rivivere i miti del passato. Il genere bancho non è deceduto, anzi. Takemichi, Mikey, Draken e gli altri componenti della Tokyo Manji Gang sono in un certo modo ispirati ai protagonisti di Yu Yu Hakusho, Le Bizzarre Avventure di JoJo, Shonan Junai Gumi (GTO) e persino Slam Dunk. Ciascuna di queste opere, ognuna dai tratti differenti, è accomunata dal tema della delinquenza.

Vi lasciamo alla polemica sulle animazioni di Tokyo Revengers e alla fonte d'ispirazione di Ken Wakui.