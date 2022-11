Tokyo Revengers, rivelata la data d'uscita dell'ultimo capitolo

Una delle serie più seguite su Weekly Shonen Jump è il battle shonen Tokyo Revengers. I teppisti della Toman creati da Ken Wakui hanno conquistato un incredibile numero di fan, cresciuto ancora di più con l'uscita dell'adattamento anime di Liden Films. Il manga è arrivato al capitolo 276, in cui siamo agli sgoccioli della storia.

Come già rivelato nel mese di ottobre, la fine di Tokyo Revengers è imminente, e arriverà dopo ben 5 anni di pubblicazione su rivista. Con 65 milioni di copie in circolazione, siamo sicuri che Weekly Shonen Jump sentirà la mancanza dell'opera di Wakui, ma andrà subito alla ricerca di una nuova hit per i lettori.

Come riportato da @gaak_fr, Tokyo Revengers terminerà ufficialmente il 16 novembre con la pubblicazione del capitolo 278. Per l'occasione, Weekly Shonen Magazine avrà una copertina dedicata all'opera, oltre ad includere al suo interno un'illustrazione a colori della Toman. Siamo quindi a soli 2 capitoli dalla conclusione delle avventure di Takemichi Hanagaki, che dovrà salvare il suo presente passando per il mondo dei teppisti del passato.

Come consolarsi dopo la conclusione di Tokyo Revengers? Su Weekly Shonen Magazine è già iniziato lo spin-off di Tokyo Revengers su Baji e Chifuyu, personaggi apprezzatissimi dai fan. Altrimenti, potreste attendere l'uscita della seconda stagione di Tokyo Revengers, prodotta sempre da Liden Films.