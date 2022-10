Tokyo Revengers scalda i motori: ecco il trailer della Stagione 2 dell'anime

La fine del manga di Tokyo Revengers porta con sé buone nuove per quanto riguarda l'adattamento anime prodotto da LIDEN FILMS. In occasione di una live streaming per Halloween è stato infatti pubblicato un nuovo trailer per Tokyo Revengers Stagione 2.

Nel corso della trasmissione streaming "TV Anime Tokyo Revengers Halloween Special 2022" è stato pubblicato un filmato promozionale per la seconda stagione animata. La serie, che debutterà nel mese di gennaio 2023, seguirà le vicende dell'arco narrativo Christmas Showdown, in cui Takemichi dovrà affrontare nuove minacce. In questo prossimo appuntamento la Tokyo Manji Gang dovrà infatti vedersela con la Black Dragon, la gang numero uno di tutto il Giappone.

Oltre al nuovo trailer PV è stato rilasciato un poster che mette in mostra i principali protagonisti della stagione 2 anime. Takemichi e Mitsuya sono affiancati da personaggi al momento sconosciuti dagli spettatori della serie anime. Di due di essi, Taiju Shiba e Yuzuha Shiba, sono stati pubblicati i character design e rivelati i doppiatori. Verranno rispettivamente interpretati dai veterani Tomokazu Sugita e Mikako Komatsu. Riuscirà l'eroe piagnucolone a sopravvivere a questa nuova, violenta battaglia e a salvare il futuro? Vi ricordiamo che un'anteprima di Tokyo Revengers Stagione 2 verrà trasmessa a dicembre.