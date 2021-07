Tokyo Revengers: è scontro totale, la nuova promessa di Takemichi

Mentre lo scontro con la Valhalla si avvicina, la Tokyo Manji Gang sembra essere alla deriva. La decisione di Mikey spiazza tutti, scatenando la furia di Takemichi, il quale non intende far morire per l'ennesima volta la sua amata Hina. Ecco cosa è successo nell'episodio 14 di Tokyo Revengers.

L'appuntamento settimanale con l'adattamento animato dell'opera di Ken Wakui riprende esattamente dal termine della puntata precedente. L'intera Tokyo Manji Gang, compreso Takemichi, viene riunita presso il Santuario Musashi, base della banda. Mikey sta per nominare il sostituto di Pah-chin, ossia il nuovo Comandante della Terza Divisione della Toman.

Quasi convinto di stare per diventare un capitano della Toman, Takemichi impallidisce quando il nome che viene fuori dalla bocca di Mikey è Tetta Kisaki, il futuro responsabile della morte di Hina e Akkun, nonché della prigionia di Draken.

In un impeto di rabbia, il biondo protagonista si scaglia contro Kisaki, assestandogli un pugno dritto sul viso. Takemichi, però, viene fermato dagli altri comandanti della gang, i quali lo accusano di star tradendo Mikey.

Improvvisamente, sulla scena compare Baji Keisuke, il quale in un attimo stende Takeimichi. Ma non solo, il capitano della 1a divisione della Toman afferma di voler lasciare la banda e di essersi accasato nella Valhalla, gang rivale.

Quando Takemichi si risveglia, trova Mikey al suo fianco, il quale gli rivela che Kisaki è una persona sgradevole, ma di vitale importanza per la Toman, poiché suggella la conquista della Moebius. Il leader della Tokyo Manji Gang, inoltre, racconta le origini della gang, fondata da lui, Draken, Baji, Mitsuya e Pah-chin. Fortemente legato all'ex capitano della 1a divisione, chiede a Takemichi di riportarlo indietro.

Il ragazzo accetta, ma a patto che Kisaki venga espulso dalla Toman. Siglando questo accordo, Takemichi entra ufficialmente nella Tokyo Manji Gang, e più precisamente nella divisone guidata da Mitsuya.

Proprio quando sta per lasciare il santuario, però, Takemichi trova una foto ricordo: i fondatori della Toman quando frequentavano ancora le medie. Tuttavia, i conti non tornano: a dispetto di quanto affermato da Mikey, i ragazzi in foto sono sei, e non 5.

La puntata si chiude con Baji che incontra una figura misteriosa, un ragazzo che possiede lo stesso tatuaggio del ragazzino sconosciuto della foto trovata da Takemichi.