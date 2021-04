Tokyo Revengers: può un singolo atto di coraggio cambiare una vita intera?

L'anime di Tokyo Revengers, una delle novità di questo palinsesto primaverile 2021, sta confermando le altissime aspettative che lo circondavano. Nel primo episodio, al protagonista Takemichi è stata offerta una seconda possibilità, riuscirà a cambiare il suo passato e il suo futuro?

Sul punto di morte, Takemichi Hanagaki è stato pervaso da un solo pensiero: la sua fidanzata delle medie, scomparsa pochi giorni prima. Questa riflessione lo porta a compiere un balzo indietro nel tempo di ben dodici anni con l'unico obiettivo di salvare la vita a Hinata Tachibana. Cambiare il passato per rivoluzionare il presente e il futuro.

Ma Takemichi non ha più fiducia verso se stesso. Dopo più di 20 anni passati a fuggire dai suoi problemi, ora pensa di essere uno "sfigato" e di non avere alcuna possibilità di riuscire nel suo compito.

Nel corso del secondo episodio di Tokyo Revengers, tornato nel presente, Takemichi incontra Naoto Tachibana, il fratello minore di Hinata, il quale è riuscito a sopravvivere agli eventi che avrebbero dovuto portare alla sua morte. I due sono decisi a ritornare ancora una volta indietro nel tempo e, questa volta, salvare anche la ragazza.

Per qualche ragione ancora sconosciuta, si suppone una gran forza di volontà, Naoto capisce che Takemichi è in grado di viaggiare nel tempo unicamente quando i due si stringono la mano. Nuovamente, il protagonista torna a dodici anni prima, ma sfortunatamente proprio nel giorno in cui viene picchiato brutalmente dalla Tokyo Manji Gang, gruppo di teppisti che, in futuro, sarà responsabile della morte di Hinata.



La missione di Takemichi è quella d'impedire ai due leader della gang, Manjiro Sano e Kisaki Tetta, d'incontrarsi. Facendo ciò, molto probabilmente Hina avrà salva la vita. Tuttavia, le indagini sui due ragazzi portano il protagonista unicamente a farsi ripetutamente massacrare di botte. Deciso a farla finita con questa storia, Takemichi va in cerca di Naoto per potergli stringere la mano e tornare nel presente. Quando però si presenta a casa Tachibana, incontra Hinata, la quale gli dona nuova motivazione per rivoluzionare la sua vita.

Takemichi è ora convinto: il suo unico obiettivo è quello di salvare la vita della ragazza, opponendosi al suo destino e alla vita triste e sola che ha vissuto. Per farlo, prende il posto del suo amico Takuya, costretto a combattere in un giro si scommesse, sfidando il brutale leader della Tokyo Manji Gang, Kyomasa. Takemichi ha avuto una seconda possibilità in Tokyo Revengers, ma può un singolo atto di coraggio cambiare il corso di una vita intera? La premiere di Tokyo Revengers è stata un successo, ecco l'accoglienza del web.