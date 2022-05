Tokyo Revengers, 'sottopagati e oberati di lavoro': ecco l'accusa contro la casa editrice

L'industria di anime e manga torna nuovamente nel ciclone. Questa volta, a finire nella polemica è Seven Seas Entertainment, casa editrice che si occupa della pubblicazione di Tokyo Revengers e Made in Abyss in lingua inglese.

I lavoratori dell'editore americano hanno fondato un nuovo sindacato attraverso il quale hanno denunciato le pessime condizioni di lavoro a cui sono sottoposti. Lo staff, unito sotto il nome di United Workers of Seven Seas, ha rivelato di essere "oberato di lavoro, sottopagati e non adeguatamente supportati". Oltre a ciò, a quanto pare ai dipendenti non vengono riconosciuti i giorni di malattia, i congedi familiari, l'assicurazione sanitaria, i benefici pensionistici e non possono godere delle ferie che spettano per leggere.

Negli ultimi tempi, ha fatto discutere il ritmo di lavoro insostenibile di Weekly Shonen Jump, ma a quanto pare anche oltreoceano la situazione non è delle migliori. Il comunicato del sindacato di Seven Seas Entertainment continua chiedendo la solidarietà e il sostegno dei lettori. La richiesta, è unicamente quella di ottenere salari dignitosi e condizioni di lavoro adeguate, così da poter produrre prodotti nel miglior modo possibile.



Anche i doppiatori di Jujutsu Kaisen 0 avevano lamentato paghe ignobili e forse con la nascita di questa nuova associazione finalmente la situazione si smuoverà. Vi ricordiamo che Seven Seas Entertainment è stata fondata nel 2004 a Los Angeles e che si occupa della serializzazione su licenza di manga, webcomic e light novel in lingua inglese. Tra i suoi più importanti titoli, ci sono, oltre i già citati, anche Classroom of the Elite, Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation e Skeleton Knight in Another World.