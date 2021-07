Tokyo Revengers spaventoso: 7 milioni di copie stampate in un mese, è il manga più venduto

Tokyo Revengers, il manga shonen di Ken Wakui con protagonista il giovane Takemichi Hanagaki, sta registrando vendite spaventose in Giappone, capaci di rivaleggiare persino con quelle registrate nell'ultimo anno dal fenomeno Demon Slayer. Nello specifico gli ultimi report ufficiali parlano di 32 milioni di copie in circolazione, contro le 25 dello scorso 4 luglio.

Secondo quanto rivelato da Kodansha, Tokyo Revengers ha piazzato più di 7 milioni di copie in uno schiocco di dita, e al momento vanta oltre 32 milioni di copie in circolazione tra vendite digitali e Volumi stampati. Si tratta di cifre assolutamente incredibili che nell'ultimo anno erano state previste esclusivamente dall'editore Kazuki Tsuchiya, almeno secondo quanto rivelato dallo stesso durante una recente intervista ai microfoni di Yahoo News Japan.

Il grande successo di Tokyo Revengers sembrerebbe essere legato principalmente all'ottimo adattamento anime realizzato da Liden Films, attualmente in corso e distribuito in Italia da Crunchyroll. Subito dopo la trasmissione dei primi episodi Ken Wakui e Tsuchiya hanno eseguito un'operazione di svecchiamento del manga, cambiando la copertina e cercando di raggiungere un target più giovane, e i risultati non si sono fatti attendere.

Tokyo Revengers è da poco tornato nelle edicole giapponesi con il Volume 22, mentre in Italia J-Pop Manga ha pubblicato il Volume 5 il 14 luglio. La prima stagione dell'anime si concluderà a settembre, e secondo alcuni rumor la seconda stagione dovrebbe essere già in produzione.