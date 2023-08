Tokyo Revengers: avete mai visto uno spettacolo teatrale così fedele?

Sono moltissime le serie di anime e manga che hanno avuto l'opportunità di veder rappresentata la propria opera a teatro: adesso tocca a Tokyo Revengers e il sito ufficiale del nuovo spettacolo teatrale ha rivelato un cast estremamente fedele.

Il cast appena annunciato include:

Shо̄ Arai nel ruolo di Taiju Shiba

Ryosei Tanaka nel ruolo di Hakkai Shiba

Haruna Iikubo nel ruolo di Yuzuha Shiba

Yōjiro Itokawa nel ruolo di Seishū Inui

Shohei Hashimoto nel ruolo di Hajime Kokonoi

Momoka Itо̄ nel ruolo di Emma Sano

Fra i nomi di ritorno invece abbiamo:

Tsubasa Kizu nel ruolo di Takemichi Hanagaki

Keisuke Ueda nel ruolo di Chifuyu Matsuno

Kotone Hanase nel ruolo di Hinata Tachibana

Jun Noguchi nel ruolo di Naoto Tachibana (solo spettacolo a Tokyo)

Rita Aizawa nel ruolo di Takashi Mitsuya

Kazuya Yūki nel ruolo di Tetta Kisaki

Shūji Kikuchi nel ruolo di Shūji Hanma

Tomoru Akazawa nel ruolo di Kazutora Hanemiya

Daichi Nakashima nel ruolo di Haruki Hayashida

Shо̄ Jinnai nel ruolo di Ken Ryūgūji

Ryo Matsuda nel ruolo di Manjiro Sano (Mikey)

Questo spettacolo teatrale rappresenterà l'arco narrativo Christmas Showdown e i fan potranno assistere alla rappresentazione durante il periodo di Natale, dunque a Osaka dal 22 al 25 dicembre e a Tokyo dal 29 dicembre all'8 gennaio.

Naohiro Ise tornerà a dirigere lo spettacolo, la prima rappresentazione teatrale della serie è stata inaugurata nell'agosto 2021 e la seconda a marzo 2022.

Guardando il telegiornale, Takemichi Hanagaki scopre che la sua ragazza dei tempi della scuola media, Hinata Tachibana, è morta. L'unica ragazza che abbia mai avuto è stata uccisa da un gruppo di delinquenti noto come Tokyo Manji Gang. Vive in un appartamento schifoso con pareti sottili e il suo capo, di sei anni più giovane, lo tratta come un idiota. Nel pieno della sua vita squallida, improvvisamente fa un salto temporale di dodici anni indietro ai tempi della scuola media! Per salvare Hinata e cambiare la vita che ha trascorso scappando, il disperato lavoratore part-time Takemichi deve puntare al vertice della banda di delinquenti più sinistra di Kanto!