Tokyo Revengers, la Stagione 2 si mostra in un trailer: ecco il Christmas Showdown Arc

Recentemente annunciata ufficialmente, la Stagione 2 di Tokyo Revengers si mette ora in mostra con un primo teaser trailer. Ecco il Christmas Showdown Arc, la prima saga della nuova serie prodotta dallo studio Liden Films.

Dopo una lunga attesa, uno dei più grandi successi anime del 2021 è stato riconfermato per una seconda stagione. Takemichi, Mikey, Draken e la Toman tornano in scena nella prima clip promozionale di Tokyo Revengers 2.

Al termine degli eventi del Bloody Halloween, la guerra tra la Tokyo Manji Gang e la Valhalla, il protagonista piagnucolone torna nella linea temporale del presente per scoprire le conseguenze di quanto avvenuto. In questo futuro, è divenuto un alto dirigente della Toman, che però è ora comandata da deprecabili volti sconosciuti e da Tetta Kisaki. Quest'ultimo, al termine di un clamoroso cliffhanger, uccide Chifuyu, e si appresta a uccidere anche Takemichi. In che modo riuscirà a sopravvivere, e che cosa è il Christmas Showdown?

In Tokyo Revengers Stagione 2, il protagonista andrà all-in per salvare il futuro della sua amata Hinata, nonché quello di tutti i suoi amici della Toman. Al momento, non è ancora chiaro quando la serie prodotta da Liden Films tornerà in scena, ma buona parte di questa secondo appuntamento sarà contraddistinto dalla saga natalizia. Vi lasciamo all'annuncio ufficiale di Tokyo Revengers 2 e vi ricordiamo che in questa seconda parte il doppiatore di Draken è stato sostituito in seguito a uno scandalo. Ecco chi lo sostituirà in Tokyo Revengers 2.