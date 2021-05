Tokyo Revengers: Stagione 2 già in produzione? Alcuni rumor sembrano confermarlo

Tokyo Revengers è una delle più grandi hit della stagione primaverile, nonché anime più seguito del momento con My Hero Academia 5, To Your Eternity e Nagatoro. In Giappone l'opera è già un culto, con dati di share estremamente promettenti e vendite da record per il manga, e sembra proprio che LIDENFILMS non voglia rinunciare alla sua gallina dalle uova d'oro.

Secondo quanto riportato da un leaker molto affidabile, la seconda stagione di Tokyo Revengers sarebbe già in produzione presso lo studio giapponese, una notizia tutt'altro che sorprendente, specie considerando la popolarità dell'anime. "Non c'è ancora l'ufficialità, ma puoi darlo per certo", ha scritto il leaker rispondendo al commento di un follower, in un commento che lascia davvero poco spazio ai dubbi.

Nonostante manchi ancora l'ufficialità non dovrebbero esserci dubbi sulla produzione della Stagione 2, ma se il leak fosse reale sarebbe sicuramente un'ottima notizia, soprattutto perché confermerebbe implicitamente la fine dei lavori sulla Stagione 1. Se lo staff avesse già iniziato a lavorare sui nuovi episodi, infatti, potremmo dare per certo che la trasmissione della prima stagione non sarà mai interrotta, ed escludere la presenza di un break tra il primo e il secondo cour. Inoltre, l'attesa per le nuove puntate potrebbe essere davvero ridotta al minimo, con una seconda stagione già in uscita nel 2022/2023.

La prima stagione di Tokyo Revengers sarà composta da almeno 24 episodi e basandoci sul nome dei personaggi presenti annunciati da LIDENFILMS, dovrebbe trasporre gli eventi raccontati nei primi 7 Volumi (69 capitoli), ovvero fino alla conclusione del Valhalla Arc. Al momento il manga conta 22 Volumi e 206 capitoli disponibili, e considerando che il capitolo 207 darà il via a un nuovo arco narrativo, c'è materiale sufficiente per almeno altre due stagioni.

E voi cosa ne pensate? Felici di questa notizia? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che l'anime di Tokyo Revengers è visibile legalmente su Crunchyroll, tutti i sabati pomeriggio anche per i non abbonati.