Tokyo Revengers Stagione 2 verrà trasmesso in simulcast streaming da Dinsey+?

Disney si è gettata a capofitto nell'industria animata giapponese acquisendo i diritti per la distribuzione di importanti franchise come Bleach: Thousand-Year Blood War e Tokyo Revengers Stagione 2. Ma quest'ultimo verrà trasmesso in simulcast streaming con la messa in onda giapponese oppure arriverà in ritardo?

Tokyo Revengers Stagione 2 debutterà il 7 gennaio sulle emittenti televisive giapponesi. A differenza della prima stagione, trasmessa da Crunchyroll, questa volta i diritti sono detenuti da Disney, che pubblicherà la serie anime sulla propria piattaforma streaming. Ma il Christmas Showdown Arc di Tokyo Revengers uscirà in simulcast streaming?

Il precedente con Bleach: Thousand-Year Blood War preoccupa gli spettatori. L'adattamento della Guerra Millenaria di Bleach è giunto al termine della sua prima parte, ma su Disney+ non è presente nemmeno la premiere risalente al mese di ottobre 2022. A Tokyo Revengers 2 toccherà la stessa sorte?

Al momento, Tokyo Revengers 2 non compare ancora sul palinsesto Disney+ di gennaio 2023. Pare dunque che gli spettatori dovranno attendere ancora prima di poter riprendere l'avventura nel tempo a suon di risse di Takemichi e compagni. La situazione non è tuttavia ancora chiara, poiché ad esempio Tokyo Revengers 2 compare tra gli appuntamenti di gennaio '23 di Dinsey+ Spagna. A questo punto, anche se con ben poche speranze di assistere a una trasmissione in simulcast, non resta che attendere il giorno 7 gennaio. In attesa di notizie certe da parte di Disney vi lasciamo alla polemica sulla opening di Tokyo Revengers 2.