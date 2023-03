Tokyo Revengers: ci sarà una Stagione 3? Tutto quello che sappiamo sul futuro dell'anime

Cominciata nel gennaio del 2023, alla fine della seconda stagione di Tokyo Revengers mancano ancora solamente poche puntate. Ma dopo l'epilogo dell'arco che contrappone la Tokyo Manji Gang alla Black Dragoon ci sarà un seguito? Ecco cosa sappiamo sul futuro della serie anime prodotta da LIDEN FILMS.

Sebbene Tokyo Revengers 2 abbia deluso le aspettative, non generando lo stesso vociferare della stagione d'esordio, l'adattamento animato dell'opera di Ken Wakui è ugualmente uno dei più apprezzati dalla rete, motivo per cui i fan vogliono già notizie sul futuro dell'anime.

Al momento, non c'è nulla di ufficiale su Tokyo Revengers Stagione 3, ma forse già con la trasmissione della 13° e ultima puntata della seconda stagione ci saranno novità in merito. In ogni caso, la strada che la serie animata prenderà è già ben delineata.

Logicamente la serie animata continuerà, data la popolarità riscossa dalla Toman. La prima e la seconda stagione di Tokyo Revengers hanno coperto rispettivamente 73 e 44 capitoli del manga. Con la sconfitta della Black Dragoon, l'avventura di Takemichi proseguirà con l'arco di Tenjiku, che nel manga viene raccontato in ben 64 capitoli. Verosimilmente, dunque, Tokyo Revengers Stagione 3 avrà una durata simile alla prima, ossia di ben 20 episodi.

Nella quinta saga di Tokyo Revengers Takemitchi deve vedersela con la Tenjiku, una gang che ha deciso di surclassare i rivali di tutto il Giappone. Nuove risse attendono la Tokyo Manji Gang.