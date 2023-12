Tokyo Revengers, la Stagione 4 è stata annunciata? Lo status della serie sui teppisti

Tokyo Revengers di Ken Wakui è una delle serie manga più popolari degli ultimi anni e vanta un adattamento animato con all'attivo tre stagioni, di cui la terza è recentemente giunta al termine. Ma l'anime ha raggiunto il finale della serie, oppure proseguirà con una nuova stagione?

Se la seconda stagione di Tokyo Revengers si era rivelata deludente, LIDENFILMS è riuscito a risollevare le sorti della serie. Il Tenjiku Arc ha infatti ricevuto una valutazione di 7.87 punti su MyAnimeList, contro i 7.68 dell'arco del Christmas Showdown e contro i 7.95 della prima stagione. Nonostante ciò, il finale di Tokyo Revengers 3 ha subito diverse critiche. I fan hanno infatti accusato lo studio d'animazione di aver toppato proprio sul più bello, ma occhio agli spoiler!

Lo scontro tra Takemichi e Kisaki Tetta è giunto al termine. Colui il quale nel futuro continua a uccidere Hinata Tachibana, ha visto il suo paino di sfruttare Izana Kurokawa andare in fumo. Hanagaki ha salvato il futuro, ma la serie non è ancora conclusa.

Nonostante la triste fine di Kisaki, Tokyo Revengers continua con ulteriori saghe. Al momento l'anime adatta fino al capitolo 185 del manga, pertanto restano ancora 93 capitoli – per un totale di 3 archi narrativi - da coprire. L'anime, però, non è ancora stato rinnovato ufficialmente. Siamo sicuri che Tokyo Revengers Stagione 4 si farà, data la popolarità della serie, ma al momento LIDENFILMS non si è sbilanciato sul futuro del progetto.