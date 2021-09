Tokyo Revengers: la Stagione 1 giunge al termine, ecco un'anteprima dell'episodio finale

Con la rissa tra la Toman e la Valhalla giunta ormai al termine, è tempo di salutare la prima stagione animata di Tokyo Revengers, una delle grandi rivelazioni di questo 2021. Takemichi Hanagaki riuscirà infine a diventare il nuovo leader della Tokyo Manji Gang e a salvare la sua amata Hinata? Le risposte le avremo solamente nella Stagione 2.

La violenta rissa conosciuta con il nome di Bloody Halloween è terminata provocando un morto e un arresto. Baji, il comandante della prima divisione della Toman, ha deciso di sacrificare se stesso pur di salvare la vita dei suoi amici d'infanzia. Questo gesto ha infatti portato Kazutora a redimersi e Mikey a "perdonare" il suo ex amico. Per Takemichi, però, questa battaglia è stata una sconfitta sotto tutti i punti di vista.

Il protagonista, tornato indietro nel tempo con l'obiettivo di salvare la vita di tutti i suoi cari, aveva il compito di proteggere Baji. Inoltre, il suo rivale Tetta Kisaki, che sta complottando alle spalle di tutti, è l'unico a essere uscito vincitore dallo scontro: la sua ascesa a leader della Toman procede a gonfie vole.

L'episodio finale di questa prima stagione animata arriverà il 18 settembre in simulcast su Crunchyroll. In attesa dell'epilogo, l'utente Twitter @kaikaikitan ha condiviso delle immagini in anteprima che ritraggono i componenti della Toman in riunione. Al momento, non è ancora trapelata alcuna informazione su una seconda stagione, che tuttavia pare decisamente probabile visto l'immenso successo a cui l'opera di Ken Wakui sta andando incontro.

Vi lasciamo a 5 colpi di scena del primo arco narrativo di Tokyo Revengers e a tre manga teppistici da seguire in alternativa a quello di Wakui.