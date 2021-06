Tokyo Revengers: Takemichi è nel panico, è la fine di tutto?

Il precedente episodio dell'anime di Tokyo Revengers si era concluso con un incredibile cliffhanger. Mentre Takemichi era alla sua disperata ricerca, Draken era stato sfidato da Peh-Yah. Com'è andato lo scontro tra i due membri della Tokyo Manji Gang?

Intitolato "Revolt", l'episodio 9 di Tokyo Revengers vede Ken Ryuguji accettare la sfida del neo leader della seconda divisione della Toman, il quale non accetta l'arresto del suo migliore amico Pah-chin. Quello che fa Peh-Yah, però, è un atto vile, un tradimento vero e proprio. Difatti, l'intento di Peh-Yah è quello di distrarre il vice comandante della Tokyo Manji Gang, il quale viene colpito alle spalle dagli uomini della Moebius.

Nel frattempo, accompagnato da Mitsuya, Takemichi continua la ricerca del suo amico. Ricordando le indagini della polizia, intuisce che Draken si trova nei pressi di un parcheggio, ma quando arriva, trova Draken circondato dagli avversari, con la testa completamente ricoperta di sangue.



I tre della Toman sembrano essere in guai seri: da soli, devono fronteggiare ben cento scagnozzi della Moebius. Quando tutto sembrava stesse per andare a rotoli, improvvisamente gli scarichi di un Honda CB250T risuonano nell'aria. Mikey è arrivato.

Il leader della Toman intuisce che dietro questo complotto non c'è Peh-Yah, il quale è stato condizionato da una figura misteriosa. Rivelandosi improvvisamente, Hanma dichiara di essere il nuovo leader della Moebius, nonché la mente dietro il piano per separare la Tokyo Manji Gang.

Mikey prova ad attaccare Hanma con uno dei suoi potentissimi e rapidissimi calci, ma, per la prima volta, il colpo viene parato. Nonostante l'arrivo di Manjiro Sano, la Moebius è comunque in situazione di netta superiorità numerica. A quel punto, arrivano tutte le divisioni della Toman. La faida che nel futuro ha portato alla morte di Draken ha inizio.

Takemichi, consapevole di quel che accadrà, entra nel panico e inizia a gironzolare alla ricerca di Draken nel bel mezzo della rissa alla ricerca. Nel mentre, Mikey riesce finalmente ad avvicinare Peh-Yah. Colpendo e insultando il suo ex leader, accusandolo di non aver fatto nulla per Pah-chin, Peh-Yah viene perdonato e invitato a rientrare nei ranghi. Mikey è un comandante carismatico e leale.

Intanto, la ricerca disperata di Takemichi continua, ma improvvisamente una figura conosciuta gli passa proprio accanto. Si tratta di Kiyomasa, che, stordito, impugna un coltello e inneggia alla riuscita del suo compito. Poco più avanti, Draken è a terra, riverso in un bagno di sangue. Il protagonista pare aver fallito tutto.

Il manga di Tokyo Revengers è nell'arco finale, è arrivato l'annuncio della rivista di Kodansha. Ripercorriamo la puntata precedente di Tokyo Revengers.