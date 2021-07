Tokyo Revengers: ecco il tassello mancante della Toman

La Tokyo Manji Gang è sull'orlo di una guerra con la Valhalla, gang rivale che può contare sul doppio degli uomini. Per migliorare questo rapporto impari, Mikey ha deciso di affidare la Terza Divisione a Tetta Kisaki, ex leader della Moebius. Il protagonista di Tokyo Revengers, però, farà di tutto per cacciare via Kisaki dalla Toman.

Takemichi ha fatto promettere a Mikey che caccerà via Kisaki dalla Toman. In cambio, però, il protagonista dovrà far tornare Baji, che è deciso a passare alla Valhalla di Hanma, nella sua gang. L'episodio 15 di Tokyo Revengers comincia con Takemichi che si intrattiene con i suoi amici di sempre, tra cui Akkun. Improvvisamente, però, i ragazzi vengono raggiunti da una new entry, Kazutora Hanemiya, numero tre della Valhalla, che invita cortesemente il protagonista a seguirlo. Nonostante sia terrorizzato dall'idea di recarsi nella base rivale, Takemichi accetta per poter salvare la vita di Hina.



Accompagnato da Kazutora alla base della Valhalla, Takemichi osserva impietrito una scena raccapricciante: Baji sta massacrando di botte il vice-comandante della prima divisione della Toman per completare una prova di fedeltà.

A quanto pare, Takemichi è stato portato lì come testimone. Hanma, leader momentaneo della Valhalla, gli chiede se realmente Baki ha intenzione di abbandonare la Toman e Mikey per aggregarsi alla sua banda di teppisti. Quando Takemichi conferma, l'ex comandante della prima divisione della Tokyo Manji Gang entra ufficialmente nella Valhalla.



In uno scatto di passione, come è ormai solito fare, Takemichi chiede a Baji il motivo di questo tradimento e il ragazzo dai lunghi capelli scuri gli risponde che lui semplicemente ha intenzione di aiutare Kazutora a realizzare il suo sogno. Per un qualche oscuro motivo personale, Kazutora intende uccidere Mikey.

A quel punto, un flashback ci porta ai tempi in cui la Tokyo Manji Gang era stata appena creata e i sei fondatori stavano festeggiando le divise del gruppo, create da Mitsuya. L'episodio si chiude infine con i sei giovani leader della Toman che si mettono in posa per una foto, la stessa trovata da Takemichi nella puntata precedente.

Ecco la nuova promessa di Takemichi in Tokyo Revengers. In un solo mese sono state stampate oltre 7 milioni di copie; Tokyo Revengers è il manga più venduto.