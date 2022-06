Tokyo Revengers: teaser e data di uscita per la stagione 2 dell'anime

Ken Wakui è riuscito nell'intento di creare un manga teppistico come non se ne vedevano da anni. Anche se alcuni fan di Tokyo Revengers sono stati arrestati per problemi di ordine pubblico, la serie continua a rimanere molto popolare. Il manga è ancora in corso, mentre l'anime a breve si fregerà di una seconda stagione tanto attesa dal pubblico.

Chi legge il manga sa cosa aspettarsi da Tokyo Revengers stagione 2, mentre chi segue l'anime non dovrà attendere poi molto. Il famoso leaker Somos Kudasai ha infatti condiviso una notizia molto importante per i fan: Tokyo Revengers stagione 2 debutterà a gennaio 2023. Una stagione che sarà molto affollata e che potrà contare quindi di un altro anime di prim'ordine. Ma non è tutto perché per Tokyo Revengers: Seiya Kessen-hen, questo il nome ufficiale della seconda stagione dell'anime, è stato pubblicato anche altro.

Nel tweet disponibile in basso potete infatti trovare il teaser di Tokyo Revengers stagione 2, con tutti i protagonisti che tornano all'opera anche se non con un trailer ufficiale vero e proprio. I personaggi scorrono e si preparano a un importante scontro che terrà banco nel prossimo ciclo di episodi. A occuparsene sarà ancora una volta LIDEN Films con lo stesso staff della prima stagione.