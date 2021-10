Tokyo Revengers tocca due nuovi traguardi: ecco l'omaggio di Wakui

Continua l’incredibile scalata verso il successo di Tokyo Revengers. Il manga, ormai privo della spinta data dall’anime, la cui prima stagione si è recentemente conclusa, ha raggiunto un totale di ben 40 milioni di copie in circolazione. Per l’occasione, l’autore Ken Wakui ha realizzato un magnifico sketch celebrativo.

La prima parte della serie anime di Tokyo Revengers è giunta al termine, ma ciò non scoraggia il manga, che continua a essere in cima alle classifiche delle vendite settimanali. Come si evince dai dati, in questo 2021 Takemichi Hanagaki e la Tokyo Manji Gang sembrano aver conquistato il tetto del mondo. L’opera di Ken Wakui, infatti, conta attualmente oltre 40 milioni di copie in circolazione. Ma non è solo il manga ad andare a gonfie vele. L’account Twitter @toman_official ha recentemente oltrepassato i 700.000 follower.

In occasione di questi due importanti traguardi raggiunti, il mangaka giapponese ha condiviso con i suoi fan una magnifica illustrazione celebrativa che ritrae buona parte dei componenti della Toman. Con alle spalle l’altare dove si svolgono le riunioni della gang, Mikey, Draken, Takemichi, Chifuyu, Pah-chin, Smiley e Hungry, Peh-yah e Mitsuya, osservano e salutano il pubblico.

In attesa di novità sull’anime, nel prossimo numero di Weekly Shonen Magazine arriverà un capitolo speciale che porterà momentaneamente Takemichi fuori dalla lente dei riflettori.