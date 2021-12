Tokyo Revengers: la Toman celebrata negli sketch tributo di diversi artisti

Il secondo artwork che troviamo su Bessatsu Friends è di Rin Mikimoto , penna di Kiss me at the Stroke of Midnight. Lo sketch è dedicato a Chifuyu, di cui la community si è innamorata in seguito agli eventi dell’arco narrativo finale della Stagione 1 anime. Al secondo di Baji è dedicato anche lo sketch di Ayu Watanabe , responsabile di L-DK e Arashi-kun no dakimakura.

