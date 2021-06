Tokyo Revengers: la Toman è in crisi, cosa succede a Mikey e Draken?

Tornato nel passato per evitare la battaglia tra la Tokyo Manji Gang e la Moebius, scontro che porterà alla morte di Draken, Takemichi pare stia fallendo miseramente nel suo compito. Infatti, nel settimo episodio di Tokyo Revengers, intitolato "Revive" e disponibile su Crunchyroll, comincia il combattimento tra le due bande.

La puntata comincia esattamente dal termine di quella precedente, ossia con la Moebius che circonda i pochi presenti della Toman. Osanai, dopo aver minacciato Mikey, apre le danze prendendo a pugni Takemichi, il quale lo stava fissando pensieroso. In sua difesa, inaspettatamente accorre Pah-chin, il quale afferma che sarà lui a combattere con il leader della Moebius.

Tuttavia, l'uno contro uno si rivela del tutto impari. Infatti, sebbene Pah-chin sia un abile combattente, Osanai sa praticare il pugilato. Massacrato di botte e quasi incosciente, il capitano della terza divisione della Toman resta in piedi con grande coraggio.

Assistendo alla scena, Takemichi implora Manjiro Sano di porre fine alla lotta e di ordinare a Pah-chin di arrendersi. Ma il leader della Toman, ancora una volta, si dimostra indissolubile e afferma di non voler ostacolare il suo uomo. L'immensa forza di volontà di Pah-chin, però, alla fine cede, e cade a terra tra le braccia del suo capitano.

A quel punto, Mikey dimostra il motivo per il quale è il leader della Tokyo Manji Gang. "La Toman mi appartiene. Finché ci sono io, nessuno di noi sarà dichiarato sconfitto", afferma. Dopo aver pronunciato queste parole, con un solo calcio ben piazzato mette a terra Osanai, spiazzando tutti gli uomini della Moebius.

Draken, che interviene sulla scena, urla alla gang rivale che d'ora in poi è parte della Toman. Ma al termine di quelle parole risuonano le sirene della polizia. Nel via vai generale, Pah-chin si rialza e tirando fuori una lama nascosta accoltella alla schiena Osanai. Nonostante i suoi amici lo incitino a scappare, il capitano della 3a divisione afferma di volersi costituire.

Durante la fuga, Takemichi sviene e al suo risveglio scopre che nel frattempo Mikey e Draken hanno avuto un violento diverbio: la Toman si è divisa in due fazioni. Tornato a casa, il biondo protagonista riceve la visita dei suoi amici, tra cui per l'appunto Draken. Quando sta per andarsene, però, all'uscio di casa incontra Mikey.

Dopo uno sguardo di sfida e qualche provocazione, i due cominciano a lanciarsi addosso degli oggetti, arnesi che si rivelano essere preziosi beni d'infanzia di Takemichi. Vedendoli andare in frantumi uno dopo l'altro, Takemichi esplode dalla rabbia e intima ai due di fermarsi immediatamente. Riuscirà a mettere fine al litigio dei due leader della Toman?

Ecco quel che è accaduto nel precedente episodio di Tokyo Revengers. Secondo alcuni rumor, la Stagione 2 di Tokyo Revengers sarebbe già in produzione.